La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, aseveró que más del 70% de la población no está de acuerdo con la instauración de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Al respecto, la congresista de Alianza para el Progreso indicó que el Ejecutivo “vive en una realidad paralela” a la de los ciudadanos de a pie. En ese sentido, se mostró contraria a la propuesta del presidente Pedro Castillo, la cual ha sido presentada el lunes 25 de abril ante el Congreso de la República. “Pareciera que el Gobierno en el Ejecutivo vive en una realidad paralela, distinta a la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie. No vemos que haya una consecuencia con lo que el Ejecutivo piensa que es, con lo que realmente es. Más del 70% de la población no desea una asamblea, obviamente porque esto lo único que va a generar es una inseguridad jurídica, va a espantar las inversiones extranjeras y con ello va a acrecentar la crisis económicas que tenemos”, dijo la legisladora en conferencia de prensa. Video: Canal N.