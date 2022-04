Aníbal Torres intentó justificar insulto contra Pedro Barreto: “Es un dicho popular”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, trató de justificar los insultos vertidos contra el cardenal Pedro Barreto al tildarlo de “miserable” durante una entrevista. Durante una conferencia de prensa el último miércoles 20 de abril, la autoridad señaló que no tuvo la intención de agraviar al también arzobispo de Huancayo y que las expresiones fueron por “un dicho popular”. “En una entrevista que me hicieron no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´Tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo´o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido, pero no con ánimo de ofender”, manifestó. Video: PCM.