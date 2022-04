Desde Cusco, el titular de la PCM, Aníbal Torres, criticó una vez más el trabajo de los medios de comunicación y no reconoció responsabilidades del actual Gobierno ante crisis nacional.

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó, una vez más, la labor de la prensa nacional en su trabajo de vigilar las acciones del actual Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. Esta vez, desde Cusco, Torres señaló que los medios de comunicación “atacan” al mandatario y que ello se debería a una supuesta afectación de sus intereses. “La prensa nos ataca todos los días y tiene razón en atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses. Ustedes no pueden observar, no pueden ver quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima. ¿Quiénes son? ¿La clase media, la clase pobre? No, es precisamente la ultra derecha”, aseveró. Video: canal N.