La legisladora Tania Ramírez, de Fuerza Popular, que fue criticada por grabar una coreografía de TikTok en las instalaciones del Parlamento, consideró que no cometió un delito ni insultó a nadie, por lo que no descartó que vuelva a grabar este tipo de contenido en el Congreso. “En realidad, mientras yo no agreda ni lastime ni viole algún derecho de un ser humano, de una persona, ¿por qué no? Claro (que lo volvería a hacer). Mientras no sea algo que atente contra una persona, no tengo por qué limitarme”, manifestó en entrevista a RPP. VIDEO: RPP Noticias