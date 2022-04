María del Carmen Alva responde a Aníbal Torres: “Yo como cuy, no como faisán”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció sobre las críticas que recibió el Parlamento por haber aprobado la ley para eliminar el IGV de productos de la canasta básica e incluir dentro de la canasta básica familiar a productos como el ganso, faisán y gallina de guinea. Al respecto indicó que ella nunca ha probado esos productos y que consume cuy. “Nunca los he comido y me parece increible. Yo como cuy no como faisan”, indicó a la prensa. VIDEO: Exitosa Noticias