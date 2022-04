Aníbal Torres corta llamada a periodista tras ser consultado por polémica frase sobre Hitler

Aníbal Torres ha decidido no hablar más sobre los desafortunados comentarios que tuvo el pasado jueves. Durante una entrevista para el medio Epicentro TV, el titular de la PCM expresó su incomodidad ante la reincidencia del periodista que le cuestionó sobre el ejemplo que dio sobre Hitler: “Yo ya dije las cosas como son. En cambio, ustedes, que se la dan de intelectuales, qué cosas van a saber. Lo que yo he dicho es que no hay hombre absolutamente malo ni hay hombre absolutamente bueno, pero es muy difícil que lo puedan entender ustedes. Muchas gracias”. Posteriormente, el primer ministro procedió a cortar la comunicación. VIDEO: Epicentro TV.