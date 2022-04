“No es casualidad, parece premeditado”: Keiko se queja de orden para no liberar a su padre

El exdictador Alberto Fujimori continuará en la prisión de la Diroes, en Ate, tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanas de ordenar al Estado peruano no implementar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la anulación de la sentencia contra el indulto otorgado en diciembre del 2017. Al respecto, Keiko Fujimori criticó esta decisión e insistió en que fue algo premeditado. “Lo que siento es que todo lo que está pasando no ha sido casualidad. Esta demora en todo el trámite para que él finalmente salga en libertad parece que ha sido premeditado”, dijo el último viernes. Seguidamente, añadió: “Siento que esto no es justicia, que no son derechos humanos, que es absolutamente injusto para una persona que está enferma y que es un anciano de avanzada edad”. Video: canal N.