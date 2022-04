Elvia Barrios sobre ataques a la Corte Superior: “Esto ha sido planificado”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que los destrozos reportados el último martes 5 de abril en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima fueron planificados, ya que el acceso que usaron los atacantes no se dio por el lugar donde se encontraban protestando los manifestantes en contra del presidente de la República, Pedro Castillo. “Ellos han ingresado por la parte posterior, no por la parte de la avenida donde se ha estado haciendo la marcha. Esto nos hace prever que ha sido planificado, porque no cualquiera conoce que la parte posterior es un poco más vulnerable y hay acceso”, dijo en declaraciones a la prensa. Asimismo, recalcó la necesidad de “actuar de manera inmediata y severa” para sancionar a los responsables como corresponde de acuerdo a la ley. VIDEO: Canal N