Torres señala “deficiencia” en preparación de PNP: “7 policías no pueden detener a una persona”

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, señaló que el número de efectivos pertenecientes a la Policía Nacional del Perú (PNP) es insuficiente y calificó su preparación como “deficiente”, luego de las manifestaciones que sucedieron el último martes 5 de abril. Asimismo, el primer ministro indicó que siete policías no fueron capaces de detener a una sola persona. “En nuestra policía no existe el numero suficiente y, de otro lado, su preparación es deficiente. También se ha visto por los medios que siete policías no pueden detener a una persona”, aseveró. Video: Canal N