Congresista Agüero: “Nos dicen que ganamos S/ 15.000 pero recibimos solo S/ 10.000”

La congresista de Perú Libre María Agüero Gutiérrez criticó los descuentos del seguro social que afecta a su sueldo de S/ 15.600 que recibe cada mes, durante la sesión del Pleno en el que se debatía la censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. “Nos dicen que los congresistas ganamos 15.000 soles, pero cuánto recibimos, solo 10.000 soles. Cuánto nos descuentan y a dónde se va ese dinero, pues al seguro de EsSalud (….). Los privados hacen su negocio redondo, a mí me quieren cobrar el 15% que sale 2.000 soles, es el gran negocio que duele”, dijo. Sin embargo, esta no sería la primera vez que la legisladora se queja de su remuneración, anteriormente dijo que el ingreso no le alcanzaba para sus gastos debido a que la vida en Lima “es cara”. Video: Congreso.