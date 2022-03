Bruno Pacheco no se entregará a la justicia, según su abogada

Giuliana Quiñones, abogada del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, aseguró que su defendido no se pondrá a disposición de la justicia, luego de no haber asistido a dos citaciones realizadas por la fiscal Luz Taquire. Tras conocerse que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar del exfuncionario público y después de allanar su vivienda, su representante legal consideró que habría una serie de irregularidades contra su defendido y, por tanto, el acusado por tráfico de influencias y organización criminal no acudirá. “Con esta detención preliminar, ¿qué se va a presentar?”, señaló la jurista. Video: Exitosa