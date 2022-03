“Todo un día perdido”: Waldemar Cerrón critica sesión del Pleno sobre la moción de vacancia

El congresista y vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, criticó la sesión plenaria donde se debatió el segundo pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo debido a que, según afirma, los parlamentarios promotores “sabían que no iba”. “¿Qué sacamos con esta (moción de) vacancia? Todo un día perdido cuando sabían que la vacancia no iba. Igual se presentan censuras, interpelaciones. Si bien es cierto es parte del ejercicio democrático, no hay que hacer abuso de poder. Por lo menos un mes y medio se debería dejar trabajar a los ministros”, dijo en exteriores del Congreso. VIDEO: TV Perú.