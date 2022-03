Congresista fujimorista votará en contra de la vacancia: “El presidente fue elegido por 5 años”

El congresista de Fuerza Popular Raúl Huamán anunció, este viernes 25 de marzo, que no respaldará la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, ya que “fue elegido por 5 años”, por lo que considera que “debe cumplir su mandato”. “Es cierto que ha cometido una serie de errores. ¿Quién no se equivoca en el mundo? Yo creo que el señor presidente va a reflexionar, o ya habrá reflexionado, y (ha empezado) a rodearse de buenos asesores, no del grupo de personas que en vez de ayudarlo lo han desorientado y (por eso) ha hecho una pésima administración de la República”, dijo en entrevista con Canal N. VIDEO: CANAL N.