Bazán: “Amuruz está recolectando firmas para una interpelación contra el ministro Óscar Zea”

El congresista de Avanza País Diego Bazán reveló que su colega de bancada Rosselli Amuruz está impulsando un pedido para interpelar al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. “La parlamentaria Rosselli Amuruz está recolectando firmas para una moción de interpelación contra el congresista y ministro Óscar Zea. Ahora no solo es el ministro de Agricultura, sino también el ministro de Energía y Minas. Y hay cuestionamientos sobre algunos ministros más”, indicó Bazán Calderón en Exitosa. El parlamentario opositor también dijo que el presidente Pedro Castillo “persiste en poner gente que no está capacitada, que no tiene el perfil técnico y profesional, que le hace daño al país y a los ministerios”. “En ese sentido, si nos toca seguir interpelando y censurando, lo vamos a hacer”, añadió. Video: Exitosa.