El titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, señaló que no ha afirmado que el producto Cluster X2, también conocido como agua arracimada, tenga propiedades curativas pese a habérsela administrado a su padre enfermo. Durante su intervención en el proceso de interpelación que se sigue en el Congreso, el ministro manifestó que el producto que promocionó mediante redes sociales “es solamente agua”. “No he mencionado en ningún momento que dicho producto tenga propiedades curativas, es decir, que con su solo consumo pueda revertir algún tipo de enfermedad. Este producto es solamente agua, ¡es solamente agua! No es un fármaco”, expresó. Condori afirmó que no habría “recetado, ni vendido, ni comercializado ese producto o algún otro producto análogo a ningún paciente”, aunque en redes sociales ha circulado un video publicitario que lo desmiente. VIDEO: Congreso TV