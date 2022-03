El ministro de Salud, Hernán Condori, aseguró que nunca ha recetado el Cluster X2, más conocido como agua arracimada, producto que no cuenta con algún sustento científico que lo avale, pese a que en el pasado lo promocionó en sus redes sociales. El titular del Ministerio de Salud brindó estas declaraciones durante su interpelación en el Pleno del Congreso. “Para precisar y quiero ser enfático en esto, nunca he recetado, ni vendido, ni comercializado ese producto o algún otro producto análogo a ningún paciente. Soy médico cirujano egresado de una universidad nacional y nosotros recetamos los medicamentos que están dentro del petitorio nacional de medicamentos”, expresó Condori cuando respondió el pliego de preguntas. Asimismo, afirmó que nunca dijo que el agua arracimada tenga propiedades curativas. No obstante, aseveró que el producto cuenta con la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Video: Congreso TV