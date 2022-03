Cerrón tras declaración de Condori, quien investiga mediante Google: Hay para todos los gustos

El portavoz de Perú Libre, Waldemar Cerrón, restó importancia a las declaraciones del ministro de Salud, Hernán Condori, cuando señaló que la información que tiene sobre el agua arracimada, producto sin estudios médicos, era extraída de Google. Al respecto, indicó que no encuentra ningún problema en que cualquier averiguación sea hallada del buscador digital.

En ese sentido, expresó que existen diferentes repositorios “para todos los gustos” que almacena información como el Google Scholar, una herramienta dirigida al público universitario. Asimismo, mencionó que le recomendaría al titular del Ministerio de Salud profundizar más en sus estudios, aunque aseguró que Condori Machado no seguirá con la promoción del agua arracimada. “¿Cuál es el problema de sacar información de Google? Hay diferentes fuentes, para todos los gustos. Está el Google Escolar y todo eso. Solamente hay que recomendarle (a Hernán Condori) que profundice más sobre la investigación, pero el ministro dice que no, porque ese tema del agua arracimada ya no va con él”, respondió. Video: RPP.