El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, confirmó que el presidente Pedro Castillo iba a proponer adelantar las elecciones generales durante su mensaje ante el Congreso. Sin embargo, precisó que no se incluyó dicho planteamiento, debido a que el jefe de Estado espera llegar a acuerdos con la representación nacional. “Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso (...)’. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad”, dijo a la prensa. VIDEO: TV Perú.