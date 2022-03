La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres, señaló que el grupo de trabajo que preside no aceptaría imposiciones por parte del Poder Judicial en relación al reciente hábeas corpus presentado por el presidente Pedro Castillo, donde solicita que se declare nula la admisión de la denuncia constitucional en su contra por presunta traición a la patria. “Nosotros nos regimos en base del Reglamento del Congreso, no estamos para imposiciones del Poder Judicial. En base al Reglamento, procedemos con las denuncias constitucionales. Es la primera vez que estamos viendo un caso así”, sostuvo la legisladora de Alianza para el Progreso en diálogo con RPP. En ese sentido, Torres Salinas manifestó que la Subcomisión sería quien decidirá si procede o no la denuncia contra Castillo Terrones. Asimismo, expresó que esta “no se va a enfriar” y que “va a continuar hasta el final”. VIDEO: RPP