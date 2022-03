Tello sobre habeas corpus de Castillo: Está ejerciendo su derecho frente a una calumnia

El congresista por Perú Libre Edgar Tello manifestó que el presidente de la República, Pedro Castillo, está ejerciendo su derecho al presentar una demanda de habeas corpus para anular la admisión de una denuncia constitucional en su contra. “El presidente está ejerciendo su derecho ante una calumnia y una difamación que todo el país lo sabe. No hay ese sustento por el cual la SAC ha acordado (admitir la denuncia). (La denuncia constitucional) es parte de la campaña de no reconocer y no dejar gobernar al profesor Pedro Castillo”, dijo a RPP. El legislador de la bancada del lápiz destacó que el jefe de Estado haya tenido la iniciativa de acudir al Parlamento para “aclarar algunas dudas que se han generado en estos últimos tiempos” sobre su participación en presuntos actos de corrupción. VIDEO: RPP.