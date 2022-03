Jorge Muñoz: “Me parece que este es un gabinete al que no se le debió dar el voto de confianza”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció respecto al voto de confianza que le otorgó el Congreso de la República al gabinete ministerial que preside Aníbal Torres la madrugada del último miércoles 9 de marzo. El burgomaestre afirmó que si él hubiese estado en el lugar de los legisladores, no le hubiera brindado la investidura a este cuarto equipo. “Me parece que este es un gabinete al que no se le debió dar el voto de confianza y he expresado que las razones son porque el presidente dijo que iba a llamar a los mejores cuadros, que iba a tener un gabinete de ancha base, y eso no se ha cumplido”, manifestó para la prensa mientras realizaba trabajos de supervisión para la ampliación norte del Metropolitano. Video: La República