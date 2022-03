‘La banda del Choclito’: Aníbal Torres cuestionó calificativos que recibió el gabinete ministerial

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recibió el voto de confianza por parte del Congreso de la República. Tras el debate de los miembros del Parlamento, el primer ministro cuestionó los calificativos que ha recibido el gabinete que lidera. “Nos han llamado gabinete mediocre, gabinete inútil, gabinete incapaz, gobierno improvisado, gobierno corrupto, ‘La banda de los Choclitos’ (...) Me duele mi Perú que así sea. Yo no lo podría decir ni así volviera a nacer”, mencionó Torres en el hemiciclo. De acuerdo con el premier, aunque él ha compartido expresiones desafortunadas en su momento, pidió disculpas y rectificó sus actos. “Si he usado expresiones fuertes, han sido sumamente verdaderas, pero he pedido excusas oportunamente y desde ese momento no lo he vuelto a hacer. Hemos podido cometer errores, lo tenemos que reconocer y lo tenemos que corregir”, dijo. VIDEO: Congreso TV