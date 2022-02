El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre las disculpas que ofreció el presidente de la República después de los ataques que lanzó en contra de la prensa, a la cual calificó como un “chiste”. “El presidente (Pedro Castillo) ya pidió disculpas y me parece que eso es suficiente. La prensa tiene toda la libertad de informar, a nadie se le impide que informe. Nosotros, los ministros, somos difamados de manera permanente. Yo he sido difamado sistemáticamente y no hice nada. Claro, mientras estoy en el ministerio tengo que defenderme, no se va a quedar esto así”, manifestó el primer ministro durante la conferencia de prensa del gabinete este miércoles 23 de febrero. Video: TV Perú.