Pedro Castillo: Cuando acabe mi mandato, volveré a la escuela, a mi comunidad

El presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que solo será jefe de Estado el periodo que manda la Constitución, es decir, cinco años. Y que, tras su mandato, volverá a su comunidad. “Yo quisiera decirles que se saquen eso de la cabeza de que yo he venido a eternizarme en el poder. El 28 de julio de 2026 daré la posta a quien este país designe como el presidente que me suceda, e iré al lugar que me corresponde”, declaró Castillo el diálogo con Radio La Pizarra. “Volveré a la escuela, ese es mi espacio; volveré a mi comunidad, volveré al lugar de donde he venido. Esto lo he dicho muchas veces y lo tengo que cumplir porque me debo al pueblo”, añadió. Video: Radio La Pizarra