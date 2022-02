El ex primer ministro se refirió al intento de frenar la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo y señaló que más necesario es trabajar en una “apuesta por mejorar el país”.

Para el congresista Guido Bellido no se debería hablar de una tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo, tal como mencionó Jorge Montoya en la conferencia de este miércoles último, sino de buscar una estabilidad en el país a través del trabajo conjunto entre políticos y ciudadanos. “El país no necesita una tregua, el país necesita estabilidad. Decir tregua es dame una oportunidad y después te vuelvo a atacar. Y así no deben ser las cosas”, expresó el parlamentario a la prensa. VIDEO: Canal N