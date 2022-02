La congresista Susel Paredes, del Partido Morado, afirmó que una parlamentaria a la que recurrió para que se adhiera a la moción de censura contra el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, le respondió que no podía firmar la iniciativa ya que tenía un acuerdo con el funcionario para la construcción de un puente. En ese sentido, informó que hasta el momento solo 11 legisladores han firmado la petición. “Una congresista me dijo ‘no puedo firmar porque el ministro ya se comprometió conmigo para la construcción de un puente’. Yo no voy a decir su nombre pero ella sabe quién es, yo le pido a los congresistas que pongan al Perú delante de todo, los recursos de todos los peruanos deben estar al centro. Es una persona que está haciendo del ministerio su mina”, dijo. Fuente: RPP.