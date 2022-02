Alva a alcaldesa de Ocoña en reunión dentro del Congreso: “Está en mi casa y me cambia de tono”

Durante la tarde de este lunes 7 de febrero, en una reunión con autoridades urbanas dentro del Congreso de la República, la alcaldesa del distrito de Ocoña, Marilu Gonzales, estaba exponiendo un reclamo mostrando su indignación y le estaba echando la culpa a la congresista fujimorista Patricia Juárez. De pronto, fue interrumpida repentinamente por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, quien dijo: “Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto. Está es una conversación entre congresistas, alcaldes. Yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”. Y añadió: “Con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Ustedes están totalmente desinformados”.