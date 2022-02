El ex secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, confirmó que el presidente de la República Pedro Castillo tenía conocimiento de la reunión que mantuvo con representantes de la empresa Repsol en la Embajada de España tras el derrame de petróleo en la costa peruana. El encuentro tuvo lugar el pasado 24 de enero. “El presidente (Pedro Castillo) sabía todo (de la reunión con Repsol) desde el inicio hasta el final. No solo ese tipo de reuniones (….) La reunión en la bajada de España es un buen lugar oficial”, dijo en una entrevista con Punto Final. Asimismo, Jaico señaló que el 20 de enero recibió un oficio de Repsol para reunirse con Castillo Terrones; sin embargo, no fue posible debido a que no habían pasos concretos para solucionar la contaminación del petróleo. “El domingo se me pide acciones concretas (….) Pedro Castillo me encarga (la reunión con Repsol) y no solo eso, sino también me encarga el comité de crisis con el viceministro (de gestión ambiental) Mariano Castro, con el señor Mamani para coordinar las actividades”, añadió. VIDEO: Latina