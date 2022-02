Cuando Valer instó a no votar por Castillo en segunda vuelta: “El comunismo trae pobreza”

El titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, llamó a la ciudadanía a no votar por Pedro Castillo en segunda vuelta durante las últimas elecciones presidenciales. Por medio de un video difundido en junio de 2021, Valer Pinto pidió a la población “no votar por el comunismo”. “Mi familia y yo hemos decidido no votar por el comunismo. No votar por Pedro Castillo. El comunismo trae miseria. El comunismo trae pobreza. Nosotros en democracia y en libertad, que es la que propugnamos, podemos generar riqueza. Podemos hacer grandes cosas para el Perú, nuestros hijos, padres, y nosotros mismos para vivir mejor”, exclamó Héctor Valer, quien actualmente es cuestionado por su designación en el gabinete ministerial. Video: Renovación Popular.