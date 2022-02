Hernando de Soto acude a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro Castillo

El economista y ex candidato presidencial, Hernando de Soto, acudió este miércoles 2 de febrero a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo. Minutos antes de ingresar a la Casa de Pizarro, De Soto señaló a la prensa que fue invitado por el mismo jefe de Estado. No obstante, señaló desconocer los temas que se tratarán. “He venido con el fin de escuchar (al presidente). Contestaré todas las preguntas a la salida. Recién he recibido la invitación. No sé (qué temas vamos a abordar). Cuando termine de hablar con el presidente (Pedro Castillo) estaré mejor informado”, sostuvo. Video: canal N.