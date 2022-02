El nuevo ministro de Cultura, Alejandro Salas, negó que exista un “gabinete en la sombra”, luego de la denuncias que realizaron el ex secretario general de Palacio de Gobierno Carlos Jaico y el exministro del Interior Avelino Guillén sobre la influencia que ejercía un grupo de asesores sobre el presidente Pedro Castillo. “Hoy en el Consejo de Ministros hemos rechazado categóricamente estas denuncias que se han propalado de un ‘gabinete en la sombra’. Consideramos que no solamente no son verdad, sino que se dan en un momento en cual el país necesita estar tranquilo y lo único que se hace es exacerbarlo”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa de la PCM de este miércoles 2 de febrero. Video: Canal N