Vásquez contó que supo de la entrevista de Castillo en CNN cuando esta ya había terminado

En una conversación con RPP, la ex primera ministra Mirtha Vásquez contó detalles de su salida. Entre ellos, aseguró que no le habían informado sobre las entrevistas, como la de CNN, que iba a tener Castillo. “Yo sé que sus asesores son los que planificaron estas tres entrevistas seguidas, y yo no lo supe hasta el mismo día que se dieron esas entrevistas. Yo estaba muy sorprendida, porque yo creo que sí se hubiese podido trabajar mejor esas entrevistas”, mencionó Vásquez. Video: RPP