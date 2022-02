El congresista fujimorista tuvo un lapsus durante el Pleno al preguntarse por qué Bolivia no pide a Paraguay una salida al mar. Al percatarse de su error, dijo que este último, a diferencia del país altiplánico, “no se queja”.

Durante la última sesión del Pleno, el congresista fujimorista Ernesto Bustamante tuvo un lapsus al cuestionarse por qué Bolivia no le pedía a Paraguay una salida al mar; sin embargo, este último tampoco posee litoral. El parlamentario, al darse cuenta de su error, apuntó su crítica hacia otro lado: “Paraguay no se queja que no tiene mar”, señaló. Luego, continuó diciendo que el país altiplánico debería hacer el requerimiento a otras naciones como Argentina, Brasil o Venezuela. VIDEO: Congreso del Perú