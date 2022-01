El periodista de CNN, Fernando Rincón, anunció que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, llamó a la producción de su programa Conclusiones para que pudiera entrevistarlo. “Señor (Vladimir) Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa con todo gusto (…) Lo espero, vamos a contactarlo y tendremos la fecha y la hora. De una vez le aviso, si no se ha dado cuenta, mis preguntas no son fáciles. No habrá ningún tipo de emboscada, como dice su hermano”, expresó el comunicador. No obstante, Vladimir Cerrón negó haber llamado al programa que conduce Del Rincón. “Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista (Fernando) del Rincón. Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos”, escribió Cerrón en su Twitter. Video: CNN