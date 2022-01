El presidente admitió haber gritado “mar para Bolivia” en una oportunidad en 2018, pero que no fue como jefe de Estado. Además, comentó que no ve mal la demanda del país vecino, pero es labor del pueblo decidir.

El presidente de la República, Pedro Castillo, comentó en una entrevista de CNN que no dará acceso al mar peruano a Bolivia de manera arbitraria, ya que lo sometería a consulta popular. Sin embargo, enfatizó que ve con buenos ojos la demanda del país vecino. “Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. (…) ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”, expresó. El mandatario admitió sí haber gritado “mar para Bolivia” en una oportunidad en el 2018, pero que sus declaraciones no fueron vertidas como presidente. VIDEO: CNN