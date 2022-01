Portalatino sobre fiesta de Karelim López a hija de Pedro Castillo: “¿Dónde están las evidencias?”

La congresista de la bancada oficialista de Perú Libre Kelly Portalatino mencionó que no existen evidencias de que la empresaria Karelim López haya realmente organizado una fiesta por el cumpleaños de la hija del presidente de la República, Pedro Castillo. Portalatino agregó que sería incorrecto sostener dicha afirmación sin tener pruebas de que eso fue lo que sucedió. “Casi la mayoría de los medios de comunicación aseveran que la señora Karelim López ha organizado toda la fiesta y ha generado un pago con su propio peculio. Dónde están las evidencias, por favor, no podemos aseverar algo del cual no tenemos las evidencias”, manifestó. Video: Canal N