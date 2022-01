Castillo afirma que “quedó sorprendido” con la entrevista de Fernando del Rincón

El presidente Pedro Castillo Terrones comentó sobre la entrevista que le realizó el periodista mexicano de CNN Fernando del Rincón en la mañana de este lunes 24 de enero, y afirmó que “se quedó sorprendido” con las preguntas que le hizo el hombre de prensa en Palacio de Gobierno. “En la mañana de hoy he tenido una entrevista. Bueno, más que entrevista, me he quedado sorprendido de unas preguntas que se me hacía, que nada importante tiene para el país. Me preguntaron sobre Bruno Pacheco, que Sarratea, cuando esas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle al país. Hemos venido a contribuir al país”, señaló el mandatario en el muelle de pescadores artesanales de Chorrillos. Video: TV Perú