Pedro Castillo: “A mí nadie me pagó la campaña”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que ninguna empresa podrá chantajearlo porque nadie le financió su campaña presidencial en 2021. En ese sentido, hizo un llamado a los empresarios para que tengan una labor responsable en relación al Gobierno y que no hagan ofrecimientos para obtener beneficios por parte del Ejecutivo. “A mí no me va a dar ningún temor porque a mí nadie me pagó la campaña, a mí ninguna empresa me va a venir a chantajear. Reto a cualquier empresario o empresa a que si viene con esa costumbre de dar algo para ganar algo a cambio, se está equivocando”, declaró a Exitosa. Asimismo, precisó que durante su gestión se ha trabajado para la reducción de brechas en la población. VIDEO: Exitosa