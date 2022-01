La presidenta del Congreso indicó que desde el Congreso no permitirá que se convoque a una asamblea constituyente para elaborar una nueva carta magna.

La titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, se refirió a la ley que restringe el derecho a referéndum a la ciudadanía y argumentó que no se trataría de una norma inconstitucional. En esa misma línea, aseguró que lo inconstitucional sería la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente a fin de redactar una nueva carta magna, a la cual calificó además de ilegal y de golpista. Además, la presidenta del Legislativo aseveró que no permitirá que esto suceda: “Ya hemos dicho que la asamblea constituyente que quieren hacer algunos congresistas, y que viene en mensajes del Ejecutivo, es ilegal. Eso es lo que es inconstitucional. Sería un golpe de Estado y eso es lo que nosotros desde el Congreso no vamos a permitir”. Video: RPP.