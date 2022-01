El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que cuenta con la completa confianza del presidente Pedro Castillo y los ministros Eduardo González (Minem) y Pedro Francke (MEF). El programa dominical Punto Final reveló un audio donde se escucha a Chávez decir que no dejará el alto cargo en Petroperú, pese a haberse visto comprometido en una licitación irregular de US$ 74 millones a favor de la empresa de Samir Abudayeh. “Yo me voy al día siguiente de que se vaya este presidente de este país. Gozo con la confianza del presidente, gozo con la confianza de los ministros, del ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía. Ayer me he reunido con ellos. Ténganlo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá”, afirmó. VIDEO: Panorama