Torres: “Va a ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció luego de que el letrado Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, dijera que el procurador general Daniel Soria no cumplía con los requisitos para el cargo, por lo que debía ser removido. Al respecto, el titular del Minjus indicó, en diálogo con RPP, que “va a ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador” y que procederá “conforme a ley”. “Se va a hacer respetando los derechos de la persona y en su momento se tomará alguna decisión, si es que se toma”, agregó. Aseguró, asimismo, que “no está en cuestionamiento el hecho de que el señor Soria haya denunciado (al presidente Castillo), aunque en la denuncia haya barbaridad y media”. “En el hipotético caso de que se compruebe de que (Daniel Soria) no reunía los requisitos (para ser procurador) y se le remueve, por supuesto que la prensa va a venir encima y con toda la fuerza, pero yo solamente actúo dentro del marco de la ley”, prolongó. Por último, aseveró que “el procurador Soria no va a ser removido por la denuncia (al jefe de Estado)”. Video: RPP