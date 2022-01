Ledesma: “No hay forma de estar con el pueblo si se gobierna a escondidas de este”

La magistrada Marianella Ledesma culminó su mandato como presidenta del Tribunal Constitucional este miércoles 5 de enero. Durante la Ceremonia de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional, pidió que ya no existan más “secretismos” dentro del Estado ni “actos reservados bajo cuatro paredes”. “Cuando se ejerce la función pública se debe hacer de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espaldas o a escondidas de este”, agregó la integrante del TC. En el evento, también estuvieron presentes los presidentes de cada poder del Estado, entre ellos, el mandatario Pedro Castillo, quien es cuestionado por no dar la lista de personas con las que se reunió de manera extraoficial en la casa de Breña. Ledesma asumió este miércoles como directora del Centro de Altos Estudios Constitucionales, mientras que Augusto Ferrero Costa juró como el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. José Luis Sardón se encargará de la vicepresidencia del TC. Video: TV Perú