El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció sobre las constantes confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que aclaró que los intentos de vacancia por parte del Congreso se deben a que una parte de la derecha no tolera haber perdido en las últimas elecciones presidenciales. “Esos enfrentamientos no benefician al país, sino solamente lo perjudican. Lo que pasa es que hay un sector de la población que es la ultraderecha y un sector de la derecha que no pueden superar el hecho de que hayan perdido las elecciones. Ellos desde un inicio están buscando el golpe de Estado a través de la vacancia”, manifestó en diálogo con TV Perú. Video: TV Perú