Karol Paredes: “El propio presidente Pedro Castillo se está vacando”

La congresista Karol Paredes, de la bancada de Acción Popular, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, “se está vacando”, debido a sus acciones durante el inicio de su período como jefe de Estado en estos primeros cinco meses. La también titular de la Comisión de Ética del Congreso criticó a Pedro Castillo por no asumir su rol como líder a pesar de la incertidumbre económica del país. “Nosotros, en Acción Popular, no tenemos en el imaginario la vacancia (presidencial) (…). El propio Ejecutivo, el propio presidente (Pedro Castillo) se está vacando. Los problemas como la reactivación económica no se resuelven y necesitamos confianza. El presidente no asume su rol, no lidera. Él debería dirigir todas las acciones”, declaró durante una entrevista para RPP. Video: RPP.