Vásquez sobre conflictos sociales: “No se ha matado a la gente, sí estamos atendiendo”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, declaró que su gestión ha atendido los conflictos sociales de manera pacífica y a través del diálogo. Esto en relación a la reunión que sostendrá con representantes de comunidades y de la empresa minera La Bambas (Apurímac) el jueves 30 de diciembre. Al respecto, indicó que estos tipos de demandas no se solucionan “de la noche a la mañana”, sino que son procesos que conllevan años. En ese sentido, expresó que la mejor manera de gestionarlos es con el diálogo y no con la “policialización” de la protesta. “Podemos exhibir estos avances que muy importantes. No se ha matado a la gente, no se ha atacado a la gente, sí estamos atendiendo de manera adecuada, dialogante y estamos construyendo con la población y los sectores”, dijo. Video: TV Perú