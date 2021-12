Gerente general de Petroperú sobre licitación de US$ 74 millones: “Fue una operación recurrente”

El gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez Arévalo, manifestó que el cuestionado contrato por el cual tiene una investigación, es un procedimiento que se lleva a cabo de forma frecuente. Además, señaló que solo brindará su testimonio a las autoridades competentes, mas no a la prensa. “Yo no voy a salir a los medios a declarar, que sigan hablando lo que quieran, porque yo a los únicos que me debo son a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Yo doy puertas abiertas para facilitar la investigación y lo que sí les digo es que no investiguen esta famosa compra, sino que investiguen los últimos cinco años de la gestión del señor Paredes y de la gestión del señor Guevara. Lo que quedo sorprendido es que me quieren relacionar en algo que ha sido una operación recurrente. Bueno, saldrán las investigaciones. El que no la debe no la teme”, puntualizó Chávez Arévalo. Video: cortesía