Ministra de Cultura, Gisela Ortiz, sobre Norah Córdova: “No es una fiscal imparcial”

La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, cuestionó a la fiscal provincial Norah Córdova, quien lleva el caso Petroperú, e indicó que la representante del Ministerio Público no es imparcial en su labor, ya que ha tenido, en su cuenta de Facebook, expresiones contra el presidente Pedro Castillo. “Es muy peligroso que tengamos fiscales, en general, con posiciones políticas que son públicas. En el caso de la fiscal Norah, ella ha expresado, a través de sus redes sociales, un desacuerdo total con el Gobierno de Pedro Castillo. Entonces, no es una fiscal imparcial para investigar, no solo el caso de Petroperú, sino para investigar al presidente. Y lo otro es que la propia Constitución señala que quien investiga al presidente de la República es la fiscal de la Nación”, dijo la titular del Mincul en diálogo con la prensa. “Creo que es importante que, desde el Ministerio Público, no solamente se cumpla con las garantías procesales de esta investigación, sino también con la imparcialidad de cualquier fiscal que deba llevar adelante una investigación. Lo que no se quiere es que al finaL sea un proceso que se caiga justamente por el incumplimiento de estas garantías. Todos debemos someternos a cualquier investigación. Hay que demostrar que este Gobierno no está vinculado a ningún acto de corrupción”, agregó. Video: La República