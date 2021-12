Presidenta del TC: Cuatro magistrados dijeron que no cabía pronunciarse sobre figura de incapacidad moral

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se refirió a la definición de la figura de incapacidad moral permanente y la calificó de “bastante abierta e indeterminada”. La titular del TC mencionó que los siete magistrados que conforman la entidad votaron para determinar si se encargarían o no de establecer los límites de esta figura. Detalló que cuatro de ellos decidieron que no cabía pronunciarse, mientras que tres sí. Ledesma explicó que las acciones del TC se dan en mayoría; por tanto, a pesar de considerar “importantísimo darle un contenido para zanjar” el tema, no podrán tomar cartas en el asunto. Video: Exitosa.