López Aliaga acusa a Keiko: “Hay que reconocer que has recibido plata sucia”

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el último viernes 17 de diciembre, el líder de Renovación Popular Rafael López Aliaga señaló que la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, había estudiado con dinero producto de la corrupción, a diferencia de él, que “empezó de cero” en el mundo empresarial. “Yo me he pagado mis estudios, Keiko. Yo he empezado desde cero, estudié en una universidad nacional porque no había plata en mi casa y después he pagado mis estudios con mi trabajo. En tu caso no ha sido así. Tú has recibido dinero de la corrupción para que tú y tus hermanos puedan estudiar. Eso no se hace. Hay que reconocer que has recibido plata sucia. Has pagado unos estudios imposibles para un profesor universitario en La Molina, como fue tu papá”, apuntó.