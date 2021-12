El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra, quien anteriormente señaló que no podía ingresar a espacios públicos cerrados al no poder recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer por no estar registrado en el padrón del Ministerio de Salud (Minsa). “Hemos pedido información a Cayetano Heredia porque no sabemos el registro de vacunas que varias personas han recibido al margen de la vacunación oficial. (Solicitamos) que Cayetano Heredia nos envié y transparente esa relación”, expresó el titular del Minsa para la prensa. Video: Canal N